Рябков считает, что США тянут время, чтобы избавиться от СНВ-3

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на 4-ой Московской конференции по нераспространению.

"Мы весьма обеспокоены ситуацией относительно перспектив Договора о СНВ, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, - отметил высокопоставленный дипломат. - Это последний из двусторонних инструментов в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями наших государств".

Как напомнил замминистра, Москва не раз выражала готовность серьезно заниматься вопросами, связанными с продлением данного договора. "В нынешних условиях продление ДСНВ - это, видимо, единственный разумный шаг, который позволил бы не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, - подчеркнул Рябков. - В Вашингтоне явным образом игнорируют наши озабоченности. Все это выглядит так, что США тянут время, если не сказать ищут повод для того, чтобы избавиться от ДСНВ вслед за ДРСМД".

Дипломат также отметил, что распространение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений на новые российские вооружения, о которых ранее заявлял президент России Владимир Путин, невозможно без переработки текста этого соглашения. "С американской стороны звучат рассуждения о распространении действия Договора на неподпадающие под его охват новые российские вооружения, о которых неоднократно высказывался президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это невозможно без вскрытия и существенной переработки текста соглашения", - сказал Рябков. Он добавил, что "американцы в публичном пространстве напористо твердят о необходимости расширять состав участников будущих переговоров".

Будущее режима нераспространения

При этом он отметил, что будущее режима нераспространения и контроля над вооружением становится все более неопределенным в условиях нарушения их базовых принципов.

"Мы, к сожалению, наблюдаем усиливающийся кризис и усиливающуюся эрозию базовых принципов, на которых основывалась вся архитектура в сфере контроля над вооружением, разоружения и нераспространения. Эти принципы многочисленны, но среди них я хотел бы выделить, прежде всего, взаимный учет интересов и опору на обязывающие договоренности. То и другое, к сожалению, во многих своих аспектах постепенно уходит в прошлое, - сказал он. - В интересах отдельных стран и группировок перекраиваются, а порой и просто отбрасываются эффективно действующие международные режимы, разрушаются договоры. В этих условиях будущее режима нераспространения и контроля над вооружением становится все более и более неопределенным".

"В интересах отдельных стран и группировок перекраиваются, а порой и просто отбрасываются эффективно действующие международные режимы, разрушаются договоры, - продолжил замглавы МИД РФ. - В этих условиях будущее режима нераспространения и контроля над вооружением становится все более и более неопределенным".

Рябков добавил, что в этой связи сейчас особенно важно "проявлять волю и ответственность, чтобы найти наш общий ответ, а в идеале - общий знаменатель в интересах правильного и эффективного реагирования на имеющиеся вызовы".

Рябков заявил, что Москва призывает Вашингтон изменить решение не добиваться ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "Мы призываем Соединенные Штаты Америки изменить изложенное в ядерной доктрине этой страны решение не добиваться ратификации ДВЗЯИ", - сказал он.

Замглавы МИД РФ добавил, что данный подход США "ставит под угрозу существование договора, лишает смысла формирования его верификационного механизма". По его словам, Россия рассчитывает, что обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия пройдет в максимально конструктивном ключе, а государства-участники приложат максимум усилий для поиска решений в области разоружения.

"Результаты конференции так или иначе будут сказываться на определении основных ориентиров взаимодействия в данной сфере по крайней мере на следующий пятилетний цикл. В этой связи принципиально важно, чтобы обзорная конференция прошла в максимально конструктивном ключе, а государства - участники договора приложили максимум усилий для поиска взаимоприемлемых решений", - сказал он.

По словам Рябкова, РФ осознает, что уровень и острота противоречий в этой области "высоки и, к сожалению, продолжают расти". "Хотелось бы тем не менее, чтобы все участники обзорной конференции проявили сдержанность и сосредоточились на общих интересах, на постоянном поиске консенсуса, а среди этих интересов, на наш взгляд, первостепенное значение имеют сохранение и укрепление режима нераспространения ядерного оружия", - добавил замглавы МИД РФ.

Рябков также подчеркнул, что необходимо, насколько это возможно в нынешней ситуации, "отказаться от выдвижения взаимных претензий и от продвижения завышенных запросных, бескопромиссных позиций".

Ядерные программы Ирана и КНДР

По словам Рябкова, выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продиктованные этим ответные меры Ирана осложняют политико-дипломатичекское урегулирование ситуации вокруг ядерной программы страны. "Мы считаем, что выход США из СВПД предопределил негативные тенденции, которые складываются вокруг данной проблематики. Это касается и последнего решения Ирана начать процесс обогащения урана на уровне 5%, - отметил Рябков. - Настоящее весьма затрудняет дальнейшие политико-дипломатические усилия для урегулирования". Он также заявил, что Москва рассчитывает на то, что Вашингтон и Пхеньян как можно скорее вернутся к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова. "Рассчитываем, что удастся возобновить диалог по разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова, - сказал он. - Разумеется в этой связи мы в свою очередь надеемся на активизацию взаимодействия между Вашингтоном и Пхеньяном".