Песков: Путин сам выбирает путь развития РФ, но подход в сценариях Макрона ему импонирует

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сам выбирает путь развития России, так как это право ему было делегировано гражданами страны, проголосовавшими за него на выборах. Однако аналитический подход, который продемонстрировал президент Франции Эмманюэль Макрон, обозначивший свою версию возможных сценариев развития России, Кремлю импонирует. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту, который высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам, которые регулярно имеют место между двумя главами государств", - заявил Песков, комментируя заявления Макрона о сценариях развития России.

"Но, конечно, сценарий нашего развития - это тот сценарий, который выбирает президент, которому люди на выборах делегировали право выбора этого сценария развития", - сделал акцент представитель Кремля, напомнив, что Путин победил в президентской гонке, набрав большинство голосов.

Песков заметил, что, справедливости ради, нужно признать, что озвученные Макроном сценарии, "выгодно отличаются от разных поверхностных и таких русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах". По словам пресс-секретаря президента России, в том сценарии, который российский лидер реализует совместно с российским правительством, "есть все элементы, о которых говорил президент Макрон". "Это и открытость России к сотрудничеству и со странами Европы, и со странами Африки, и со странами Дальнего Востока, и Юго-Восточной Азии, это ориентированность России именно на добрые, взаимовыгодные отношения", - подытожил Песков.

В интервью журналу The Economist французский лидер высказал мнение, что у России есть три сценария развития: выстроить конструктивные отношения с ЕС; стать сверхдержавой, опираясь на собственные силы, что маловероятно; стать вассалом Китая, что не устроит Москву.