Песков призвал не делать преждевременных выводов о законе о физлицах-иноагентах

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал в пятницу не делать преждевременных выводов о законе о физлицах-иноагентах и его применении, так как сам документ еще не подготовлен.

"В последнее время достаточно часто возникают опасения относительно правоприменения тех или иных законов, впоследствии многие из этих опасений не находят своих подтверждений, - сказал он журналистам. - Поэтому давайте не будем делать какие-то "эвентуальные ужастики", а просто дождемся, когда будет завершена работа над этим законопроектом". "Законопроект будет еще прорабатываться, работа будет продолжена", - отметил Песков.

Отвечая на вопрос о рисках, которые может нести закон для зарубежных журналистов, Песков заметил, что эти люди являются сотрудниками иностранных СМИ, а не выступают как физические лица.

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов пояснил, что комиссия пока не рассматривает возможность уголовного наказания для зарубежных СМИ и физических лиц, которые нарушают законодательство об иностранных агентах, но сенаторы могут вернуться к этому вопросу в будущем.