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Выход США из Парижского соглашения по климату

Захарова: решение США о выходе из Парижского соглашения вызывает глубокое сожаление

По словам официального представителя МИД РФ, на долю США приходится около 15% глобальных эмиссий парниковых газов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Выход Вашингтона из Парижского соглашения по климату вызывает глубокое сожаление. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение президента США на этот счет вызывает глубокое сожаление, - сказала она. - Отказ государства, на долю которого приходится около 15% глобальных эмиссий парниковых газов от участия в универсальном международно-правовом договоре, может существенно ограничить потенциал коллективных международных усилий по снижению антропогенной нагрузки на климатическую систему нашей планеты".

"Вместе с тем хотели бы надеяться, что выход из Парижского соглашения не повлечет за собой отказ администрации США от организации климатических мер на национальном уровне", - добавила она.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВыход США из Парижского соглашения по климату
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