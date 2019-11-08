Моргулов заявил, что визит главы МИД Японии в Россию ожидается до конца года

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в РФ ожидается до конца текущего года. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Визит министра иностранных дел Японии ожидается до конца года", - сказал он, отметив, что даты визита прорабатываются.

Прорабатывается, по словам Моргулова, и встреча министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Тосимицу Мотэги на полях заседания глав МИД Группы двадцати в Нагое 22-23 ноября. "[Возможность встречи] прорабатывается", - заявил он.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась 25 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН спустя две недели после вступления Мотэги на пост главы МИД Японии.