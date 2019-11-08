Посольство РФ призвало власти Молдавии к скорейшему урегулированию кризиса

КИШИНЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Российское посольство в Молдавии призвало власти страны к скорейшему урегулированию политического кризиса в конституционных рамках. Такое сообщение было опубликовано в пятницу на странице дипломатического представительства в Facebook.

"Посольство Российской Федерации призывает все политические силы Республики Молдова к спокойному и конструктивному диалогу для скорейшего урегулирования политического кризиса в стране. Рассчитываем, что компромиссные шаги будут соответствовать конституционным положениям о независимости и беспристрастности надзорных органов в духе общепринятых демократических норм", - говорится в сообщении.

В парламенте Молдавии 8 ноября была зарегистрирована инициатива о выражении вотума недоверия правительству премьер-министра республики Майи Санду. В течение 72 часов юридическая комиссия законодательного органа должна рассмотреть это предложение и представить свое решение на заседании парламента, которое будет назначено на 11 или 12 ноября.

Конфликт возник вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявлял ранее президент страны Игорь Додон, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной правившим страной олигархом Владимиром Плахотнюком. Премьер решила лично отбирать кандидатов на эту должность, но против выступила Партия социалистов Республики Молдова, которая сформировала парламентское большинство с Партией действия и солидарности Санду и "Платформой "Достоинство и правда". Социалисты считают, что действия премьера противоречат конституции.

Ранее премьер-министр и президент встречались с зарубежными послами, проинформировав их о политическом кризисе. Обеспокоенность ситуацией сегодня высказали также посольства США и ЕС.