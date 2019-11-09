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Титов обсудил с генсеком МИД Австрии отношения между Россией и ЕС

Стороны также обсудили урегулирование в Сирии и ситуацию на Украине

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов на встрече с генеральным секретарем МИД Австрии Йоханнесом Петерликом, прошедшей в субботу в Вене, обсудил состояние дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая урегулирование в Сирии и ситуацию на Украине. Затрагивались также вопросы состояния дел в отношениях Россия - ЕС", - отметили в ведомстве.

Титов и Петерлик также подчеркнули устойчивую динамику двусторонних контактов на высоком уровне и позитивно оценили взаимодействие между странами в культурно-гуманитарной сфере в свете завершающегося "перекрестного" года молодежных обменов и предстоящего года литературы и театра Россия - Австрия 2020-2021 годов.

Теги
АвстрияУкраинаСирияРоссияТитов, Владимир Геннадиевич
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