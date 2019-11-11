Лавров: нет оснований полагать, что кто-то начнет войну между Арменией и Турцией

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия всячески содействует преодолению существующих между Арменией и Турцией проблем и не видит никаких оснований, что кто-то начнет войну между этими двумя странами. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

"Мы всячески содействуем тому, чтобы те проблемы, которые существуют в отношениях между Арменией и Турцией, чтобы они преодолевались", - сказал Лавров, напомнив, что ранее Россия активно способствовала заключению так называемых Цюрихских протоколов, хотя и предостерегала "от увлечения этой идеей и особенно от расчетов на то, что они могут вступить в силу независимо от решения нагорнокарабахского вопроса". "К сожалению, судьбу Цюрихских протоколов вы хорошо знаете", - добавил министр.

"Мы готовы использовать наши возможности для того, чтобы продвигать нормализацию отношений между Арменией и Турцией, - указал глава российского МИД. - Мы абсолютно не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами и в любом случае, вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливались мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество".

Он также отметил, что Россия стремится иметь хорошие отношения со всеми странами. "Когда у нас есть соседи, которые нам даны историей и географией, мы развиваем отношения со всеми и с каждым из них. Это верно и в отношении всех наших партнеров по ОДКБ, СНГ, ЕАЭС. Это верно и в отношении таких стран как Турция, Иран, восточноевропейские страны. Мы со всеми хотим иметь нормальные отношения", - подчеркнул Лавров.