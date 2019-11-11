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Лавров: принятие в Женеве заявления о неприменении силы оздоровит ситуацию в Закавказье

Благодаря Женевским дискуссиям в отношениях между Грузией, Абхазией и Южной Осетией не наблюдается серьезного силового всплеска, считает глава российского МИД

ЕРЕВАН, 11 ноября. /ТАСС/. Принятие заявления о неприменении силы участниками Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье сможет способствовать началу процесса мирного урегулирования в регионе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами армянских вузов.

"Очевидно, что общему оздоровлению ситуации способствовало бы принятие фактически уже согласованного заявления участников Женевских дискуссий о неприменении силы. - сказал он. - Это помогло бы перейти к содержательному обсуждению окончательного мирного политического урегулирования отношений между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом",

Министр напомнил, что благодаря Женевским дискуссиям в отношениях между Грузией, Абхазией и Южной Осетией не наблюдается какого-либо серьезного силового всплеска и сохраняется относительная стабильность на границах. "Мы все заинтересованы в дружественном внешнем окружении, в поясе добрососедства. И нашим общим интересам отвечает стабильный, безопасный, процветающий Южный Кавказ", - добавил Лавров.

Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье проводятся на основе договоренностей президентов РФ и Франции, достигнутых после событий августа 2008 года. В переговорах в Женеве принимают участие представители Тбилиси, Сухуми, Цхинвала, России и США, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Главная цель - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией. Москва, Сухум и Цхинвал сходятся во мнении о безальтернативности такого формата, тогда как в Тбилиси, где считают территорию Абхазии и Южной Осетии грузинской, продвигают свое видение целей Женевских дискуссий.

В октябре состоялся 49-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, на котором обсуждалось обострение ситуации на границе Грузии и Южной Осетии. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, стороны не смогли найти конкретного решения, и обсуждение будет продолжено.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранция
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