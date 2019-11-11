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Политический кризис в Боливии
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Путин на встрече с Болсонару 14 ноября обсудит в том числе ситуацию в Боливии

Также стороны обменяются мнениями по вопросам двусторонней повестки дня

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Тема Боливии и другие международные вопросы будут в повестке двусторонней встречи президентов РФ и Бразилии - Владимира Путина и Жаира Болсонару - на полях саммита БРИКС в бразильской столице 14 ноября. Об этом журналистам заявил в понедельник помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Прежде всего будут обсуждены вопросы двусторонней повестки дня... и, конечно, актуальные международные проблемы и региональные вопросы, в том числе с учетом ситуации в Боливии", - сказал Ушаков. Он затруднился сказать, будут ли на встрече Путина и Болсонару обсуждаться возможность участия Бразилии в сделке ОПЕК+.

Ушаков напомнил, что ранее Путин и Болсонару, который вступил в должность президента Бразилии 1 января текущего года, встречались на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня.

В Кремле отметили, что Бразилия является важным стратегическим партнером России и лидирует в торгово-экономических связях РФ в Латинской Америке и Карибском бассейне. В 2018 году товарооборот двух стран составил $5 млрд, а накопленные российские капиталовложения в Бразилии оцениваются примерно в $1,5 млрд. Эти инвестиции сконцентрированы в таких отраслях, как разведка и добыча углеводородов, электроэнергетика, хранение и переработка сельхозпродукции, портовая инфраструктура. "Прорабатываются новые перспективные совместные проекты в таких отраслях как фармацевтика, мирное использование атомных технологий, энергетика", - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ отметил также развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Бразилией. Так, по его словам, правительство России продолжает предоставлять государственные стипендии для обучения бразильской молодежи и на 2019-2020 годы гражданам Бразилии выделено 46 мест в российских вузах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБразилияРоссияУшаков, Юрий ВикторовичБолсонару, ЖаирПолитический кризис в Боливии
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