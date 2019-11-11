Лавров примет участие в Парижском форуме мира и встретится с французским коллегой

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник примет участие в работе II Парижского форума мира, а затем проведет переговоры с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Визит Лаврова в Париж станет новым шагом в развитии российско-французского диалога, который, как отметили в МИД РФ, в последнее время приобрел новую динамику. Так, осенью этого года впервые после семилетнего перерыва состоялось заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности. Лидеры двух стран Владимир Путин и Эмманюэль Макрон регулярно проводят телефонные разговоры, а их последняя встреча состоялась после панихиды по экс-президенту Франции Жаку Шираку в конце сентября.

Как ожидается, на предстоящих переговорах главы внешнеполитических ведомств РФ и Франции рассмотрят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование и украинский кризис. Российский министр примет участие в церемонии открытия форума мира, выступит на сессии, посвященной актуальным проблемам мироустройства, а также ознакомится с четырьмя представленными российскими проектами.

Год спустя на том же месте

Форум мира - французская инициатива, созданная для разработки предложений по снижению международной напряженности. В его работе традиционно принимают участие главы ряда стран и правительств. Впервые мероприятие прошло ровно год назад. Тогда российскую делегацию возглавлял Владимир Путин.

В этом году форум пройдет не только в эти же даты, но и на том же самом месте - в большом зале парка Ла-Виллет на севере Парижа. По словам организаторов, его главной темой станет искусственный интеллект и кибербезопасность. Делегация РФ в свою очередь планирует затронуть инициативы в сфере СМИ.

Как заявил на прошлой неделе глава российского МИД, в Москве приветствуют инициативу французского правительства по борьбе с недостоверными новостями в интернете, позволяющую сразу предоставлять нужную для определенных лиц информацию. "Эта инициатива будет частью мероприятия в рамках второго Парижского форума мира. Эту тему мы там обсудим, это часть нашего диалога с Парижем", - сообщил Лавров, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".

Сближение позиций

На встрече, которая пройдет сразу после окончания участия Лаврова в Парижском форуме мира, главам МИД РФ и Франции, очевидно, будет что обсудить: в последнее время все более явным становится робкое сближение российской и французской позиции на международной арене. Возможно, это связано с "громким ответственным голосом" президента Макрона, который, по словам Лаврова, называет вещи своими именами.

Например, это касается положения дел вокруг иранской ядерной сделки. Ведь сегодня из "евротройки" именно Париж вносит самый весомый вклад в сохранение соглашения. Французский лидер, выдвинувший инициативу по СВПД, постоянно держит ситуацию на контроле и поднимает тему сделки в контактах со всеми иностранными коллегами. В Москве данную инициативу неоднократно приветствовали и возлагают на нее большие надежды. Более того, Макрон открыто заявил о том, что считает односторонний выход из соглашения ошибкой со стороны Соединенных Штатов. А именно это, по мнению российской стороны, привело к сокращению Ираном своих обязательств.

Нельзя не вспомнить и последние слова президента Франции о тревожном положение дел внутри НАТО. Так, отсутствие координации между странами Североатлантического альянса Макрон описал как "смерть мозга". Примечательно, что на эту проблему уже давно указывали в Москве, возможно используя более дипломатичные выражения.

Не исключено, что Лавров и Ле Дриан обсудят и подготовку саммита по сирийскому урегулированию в формате Турция - Германия - Франция - Великобритания, который по данным СМИ, может пройти уже в начале следующего месяца.

Представители СМИ по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств России и Франции, безусловно, поинтересуются, обсуждали ли министры тему новой встречи "нормандской четверки". Дело в том, что слухи о саммите в нормандском формате, который вот-вот пройдет в Париже, появлялись в различных изданиях еще с лета. Подогревают тему и заявления официальных представителей Германии, Украины и Франции о готовности к такому саммиту. Однако в Москве проводить "встречу ради встречи" не готовы.