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Ульянов: США и Израиль не будут участвовать в конференции по ближневосточной зоне без ОМУ

Россия и Китай примут участие в конференции в качестве наблюдателей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. США и Израиль отказались участвовать в конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), которая пройдет в Нью-Йорке с 18 по 22 ноября. Об этом рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Известия", опубликованном во вторник.

"Американцы отказались участвовать, потому что участвовать отказывается Израиль", - сказал дипломат.

Ульянов подчеркнул, что арабские страны Ближнего Востока "исходят из того, что у Израиля есть ядерное оружие и он не хочет от него отказываться". При этом Израиль не хочет обсуждать этот вопрос в рамках ООН, отметил дипломат. По его словам, Россия и Китай примут участие в конференции в качестве наблюдателей, Великобритания и Франция на приглашения пока не ответили. Ульянов возглавит российскую делегацию.

В конце прошлого года Генассамблея ООН приняла решение о проведении в 2019 году конференции по свободной от ОМУ зоне на Ближнем Востоке. Созыв конференции станет, по сути, практической реализацией резолюции ГА ООН от 1995 о свободной от ядерного и других видов ОМУ зоне на Ближнем Востоке, принятой на Конференции по рассмотрению и продлению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). До сих пор реализация этой резолюции тормозилась по различным причинам. В частности, США не поддержали принятие итогового документа Обзорной конференции 2010 года, в котором содержался призыв в отношении Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить под всеобъемлющий контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) все национальные ядерные объекты. Кроме того, на Обзорной конференции в Нью-Йорке 2015 года британские представители отказались поддержать итоговый документ форума, назвав формулировки документа неясными.

Россия последовательно выступает за начало диалога по данному вопросу между всеми странами региона и поддерживает решение о проведении конференции под эгидой ООН. Кроме того, российские дипломаты неоднократно критиковали США и Великобританию за нежелание организовывать подобные обсуждения, а также призывали Израиль присоединиться к диалогу.

Теги
СШАРоссияИзраильУльянов, Михаил Александрович
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