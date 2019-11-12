В правительстве Сахалинской области появится первый заместитель губернатора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение ввести в структуру островного правительства должность первого заместителя губернатора региона. Кроме того, планируется сократить должность руководителя аппарата главы и правительства региона, а также переименовать структуру, сообщается во вторник в пресс-релизе областного правительства.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, изменение структуры поможет быстрее и с лучшим результатом решать многие вопросы в области. Такие решения стали необходимы в связи с появлением новых функций. К примеру, ранее в правительстве не было отдела по работе с социальными сетями. Кроме того, в регионе в ходе реализации национальных программ увеличился спектр предоставляемых населению услуг в вопросах здравоохранения, ликвидации аварийного жилья, соцподдержки, в области культуры и спорта.

"Вводится новая должность - первый заместитель губернатора Сахалинской области - руководитель администрации губернатора и правительства. Должность руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области - министра правительства будет сокращена <...> Аппарат губернатора и правительства Сахалинской будет переименован в администрацию губернатора и правительства Сахалинской области", - говорится в распространенном сообщении.

По информации правительства региона, в обязанности первого заместителя губернатора будет входить организация прямого взаимодействия властей с жителями городских округов. Кроме того, он будет курировать обратную связь от сахалинцев и курильчан через горячую линию "1-300", "Окно доверия", сервис "Сахалин.онлайн" и социальные сети. Ранее подобные функции никем в обязательном порядке не выполнялись.

Сейчас пост руководителя аппарата губернатора и правительства Сахалинской области - министра правительства Сахалинской области занимает Арсений Дряхлов. Кто получит нововведенную должность, в правительстве пока не сообщают.

Ранее в правительстве Сахалинской области рассказали, что принято решение об объединении министерства сельского хозяйства и министерства торговли и продовольствия региона. Кроме того, в состав министерства культуры и архивного дела было решено включить государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия.