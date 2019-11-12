Лавров обсудил с премьером Сомали противодействие терроризму

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре на встрече во вторник в Париже на полях Форума мира подтвердили обоюдную нацеленность двух стран на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене, в том числе в вопросах противодействия терроризму. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Могадишо на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене, в том числе в вопросах противодействия терроризму", - сообщили в дипведомстве.

Стороны "подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий сомалийского федерального правительства и международного сообщества по установлению мира в этой стране", а также выразили поддержку Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).