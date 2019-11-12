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Лавров обсудил с премьером Сомали противодействие терроризму

Стороны подтвердили нацеленность на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре на встрече во вторник в Париже на полях Форума мира подтвердили обоюдную нацеленность двух стран на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене, в том числе в вопросах противодействия терроризму. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Подтверждена обоюдная нацеленность Москвы и Могадишо на углубление политического диалога и координацию внешнеполитических подходов на международной арене, в том числе в вопросах противодействия терроризму", - сообщили в дипведомстве.

Стороны "подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий сомалийского федерального правительства и международного сообщества по установлению мира в этой стране", а также выразили поддержку Миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСомалиРоссия
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