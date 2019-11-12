РФ рассчитывает продолжит сотрудничать с ДРК для окончательной победы над эпидемией Эболы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает продолжить сотрудничество с Демократической Республикой Конго, где с лета прошлого года зафиксирована вспышка смертельно опасной лихорадки Эбола, для окончательной победы над этой эпидемией в стране. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства.

Как отметили в МИД РФ, в Москве с озабоченностью следят за эпидемией лихорадки Эбола в ДРК, жертвами которой стали уже 2192 человека. "Несмотря на некоторое снижение темпов заражения вирусом лихорадки, 18 октября этого года профильный комитет Всемирной организации здравоохранения констатировал, что эпидемия по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, - сказали в МИД. - Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в этой африканской стране, а также в связи с поступившим обращением президента ДРК Феликса Чисекеди 28 сентября этого года вышло распоряжение правительства РФ об оказании содействия ДРК в борьбе с лихорадкой Эбола. На эти цели в 2019-2020 гг. планируется потратить 398,5 млн рублей".

"Рассчитываем на продолжение плодотворного партнерства с конголезскими властями с целью достижения окончательной победы над эпидемией Эболы и в целом улучшения эпидемиологической ситуации в ДРК", - подчеркнули в дипведомстве, добавив, что практические аспекты предстоящего взаимодействия были обсуждены в ходе состоявшейся на полях саммита Россия - Африка встрече руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой с министром здравоохранения республики Этени Лонгондо.