Путин ратифицировал протокол к конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации дополнительного протокола к конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении терроризма. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Дополнительным протоколом конвенция дополняется положениями о криминализации сторонами таких деяний, как участие в объединении или группе в целях терроризма, прохождение террористической подготовки, поездка за границу в целях терроризма, финансирование поездки за границу в целях терроризма, организация или содействие каким-либо иным способом поездке за границу в целях терроризма.

"Российская Федерация заявляет, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации деяния, на которые распространяется статься 4 дополнительного протокола, будут рассматриваться в качестве приготовления к преступлению террористической направленности или покушения на такое преступление и этом качестве влекут за собой уголовную ответственность", - говорится в документе.

Протокол вступил в силу 1 июля 2017 года, он был подписан российской стороной 27 июля 2017 года, дополнения вносятся в конвенцию СЕ о предупреждении терроризма от 2005 года. Согласно тексту документа, страны - участницы конвенции должны в рамках своего законодательства признавать уголовными преступлениями участие в террористических группировках, "приобретение знаний и практических навыков" изготовления взрывчатки, оружия, ядовитых веществ, которые потом можно применить для совершения теракта, посещение других стран для участия в террористической деятельности, а также финансирование таких поездок. Помимо этого, документ обязывает каждую сторону, не нарушая свои законы, активно вести своевременный обмен информацией о перемещениях террористов.