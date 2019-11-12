Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин ратифицировал договор между РФ и Намибией о правовой помощи по уголовным делам

В соответствии с документом, правовая помощь будет оказываться, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между РФ и Намибией о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в Виндхуке 8 октября 2018 года. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с договором, правовая помощь будет оказываться, если деяние, в связи с которым поступил запрос, является уголовно наказуемым. Речь идет о расследованиях, судебных разбирательствах или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами.

Определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, ее виды и объем, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса, порядок его исполнения. Договором при этом предусмотрена и возможность отказа в предоставлении помощи в том случае, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам запрашиваемой стороны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНамибияРоссия
Реклама на ТАСС
Путин ратифицировал соглашение РФ с Европейской организацией ядерных исследований
Соглашение было разработано для обновления существующего формата сотрудничества России и ЦЕРН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС