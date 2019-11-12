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Путин подписал закон об обязательном представлении отзыва кабмина на поправки в КоАП

Инициатива была внесена в июне на рассмотрение Госдумы главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем аналогичного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность внесения в Госдуму законопроектов с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) только при наличии официального отзыва правительства РФ. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициатива была внесена в июне на рассмотрение Госдумы главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем аналогичного комитета Совета Федерации Андреем Клишасом.

Как пояснял ранее Крашенинников, необходимость введения такой нормы вызвана подготовкой проекта нового КоАП, которая в настоящее время ведется по поручению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. В свою очередь, сенатор Клишас отмечал, что закон направлен на оптимизацию и повышение качественного уровня законотворческого процесса в области административного законодательства.

Сейчас аналогичное правило применяется при внесении поправок в Уголовный кодекс. Если законопроект вносится без обязательного отзыва кабмина, профильный комитет возвращает его автору.

Правительство РФ в начале июня представило концепцию нового КоАП. Как ожидается, новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года. Основной текст особенной части нового КоАП планируется подготовить к 1 декабря 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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