В Сахалинской области покинул пост замгубернатора Будкин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в среду принял отставку своего заместителя Сергея Будкина. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства региона.

"Сегодня заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Будкин подал в отставку по собственному желанию. Глава региона Валерий Лимаренко ее принял", - говорится в распространенном сообщении.

В правительстве региона сообщали, что для повышения эффективности структура местной исполнительной власти изменится. Решено ввести должность первого замгубернатора - руководителя администрации губернатора и правительства, планируется сократить должность руководителя аппарата главы и правительства.