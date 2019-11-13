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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых

Комиссия Думы по этике предложила депутату Рашкину извиниться за слова о вице-спикере СФ

Глава комиссии Отари Аршба отметил, что в связи с высказываниями Валерия Рашкина в комиссию поступили два обращения - от депутатов, представляющих Московскую область, а также от членов Совфеда

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики предложила депутату от КПРФ Валерию Рашкину публично принести извинения за свои высказывания о вице-спикере Совета Федерации Юрии Воробьеве и губернаторе Московской области Андрее Воробьеве. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил глава комиссии Отари Аршба.

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"Решение простое - указать на недопустимость подобного рода высказываний и предложить принести публичные извинения", - сказал он, отметив, что данное решение комиссии будет опубликовано на сайте Думы.

Аршба отметил, что в связи с высказываниями Рашкина в комиссию поступили два обращения - от депутатов, представляющих Московскую область, а также от членов Совфеда. "Суть обращений одна, поэтому мы их объединили и рассматривали этот вопрос в целом. Решение сухое, дебаты были бурные", - резюмировал глава комиссии.

В ходе одного из пленарных заседаний Думы Рашкин без каких-либо доказательств утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике.

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Теги
РоссияАршба, Отари ИоновичРашкин, Валерий ФедоровичДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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