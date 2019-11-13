Депутат Рашкин заявил, что готов извиниться "перед всеми хорошими людьми"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов попросить прощения "у всех хороших людей". Таким образом политик прокомментировал решение комиссии нижней палаты парламента по этике, предложившей ему публично извиниться за свои высказывания о вице-спикере Совета Федерации Юрии Воробьеве и губернаторе Московской области Андрее Воробьеве.

Рашкин утверждает, что в решении комиссии не говорится о том, перед кем именно он должен извиниться. "Было [на заседании комиссии по этике] предложение [обязать меня] извиниться перед Воробьевыми, но потом это было убрано, а [осталась формулировка] просто извиниться. У меня есть жена, у меня есть хорошие люди, друзья - ну, извините", - сказал депутат в среду ТАСС. "День прощения есть, попрошу извинения у всех, у всей страны...я прошу прощения у всех, кого не смогли защитить", - добавил он.

Депутат раздосадован тем, что его не пригласили на заседание комиссии. Он отметил, что повторил бы свои высказывания и предоставил доказательства своей правоты. "У меня непарламентских выражений, то есть мата не было. А все остальное изложено в фактуре, подтвержденной моими документами", - заключил он.

На одном из пленарных заседаний Госдумы Рашкин бездоказательно утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора подмосковного совхоза имени В. И. Ленина Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Комиссия на заседании в среду решила указать Рашкину на недопустимость подобного рода высказываний и предложить ему принести публичные извинения.

Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ) и убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).