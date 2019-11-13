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Россия и Турция обсуждают тему возвращения на родину задержанных боевиков

Между Москвой и Анкарой существуют каналы общения по линии разных ведомств, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Россия и Турция обсуждают широкий круг вопросов по линии спецслужб и военных, включая тему репатриации задержанных террористов. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Между Россией и Турцией существуют каналы общения по линии разных ведомств (по линии военных, по линии специальных ведомств), где обсуждается широкий круг вопросов, включаю тему возвращения боевиков", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, готова ли РФ принять на свою территорию боевиков с российским гражданством.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о планах Анкары на репатриацию со своей территории задержанных членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в страны, где они зарегистрированы.

Теги
ТурцияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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