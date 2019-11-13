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Конкурсная комиссия приняла пять заявок от претендентов на пост мэра Вологды

Заседание думы и избрание нового мэра путем открытого голосования депутатов состоится 26 ноября

ВОЛОГДА, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация города Вологды завершила прием документов от кандидатов на пост мэра. Поступило пять заявок, в том числе от нынешнего руководителя Сергея Воропанова, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

"13 ноября в 17:00 мск завершился прием заявлений от вологжан, желающих принять участие в конкурсе на замещение должности мэра города Вологды. По информации конкурсной комиссии, заявления поступили от пяти человек. Каждый из них сдал необходимый пакет документов, к которому приложена программа по развитию города на ближайшие пять лет", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета, на руководящую должность претендуют общественник из Череповца Владислав Трофимов, директор строительной компании "СМУ-79", известный в Вологде общественник Сергей Клопов, действующий мэр Вологды Сергей Воропанов, руководитель фракции ЛДПР в Вологодском заксобрании Антон Гримов и гендиректор частного охранного предприятия "Грифон" Вадим Дзязькин.

Конкурсная комиссия 19 ноября проведет заседание, на котором оценит представленные документы и соответствие кандидатов заявленным требованиям. После претенденты представят свои программы развития Вологды, выступления будут транслироваться в онлайн-режиме на сайте администрации города и других ресурсах. В итоге комиссия должна представить не менее двух кандидатов на рассмотрение Вологодской городской думы. Заседание думы и избрание нового мэра путем открытого голосования депутатов состоится 26 ноября. Глава города Вологды и председатель думы Юрий Сапожников подпишет с новым мэром контракт на пять лет.

Воропанов занимает должность руководителя администрации Вологды с ноября 2017 года, он сменил Андрея Травникова, который сейчас является губернатором Новосибирской области. Срок полномочий Воропанова на посту мэра истекает 23 ноября.

Вологда - административный, промышленный и культурный центр Вологодской области с населением более 311 тыс. человек. Датой основания города считается 1147 год. Город входит в число городов с особо ценным историческим наследием, насчитывает 224 памятника истории, архитектуры, культуры.

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РоссияВологодская область
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