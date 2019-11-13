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Постпредство РФ: НАТО нагнетает напряжение на Балтике, чтобы доказать свою необходимость

Так постоянное представительство России при НАТО прокомментировало последние сообщения о перехвате истребителями НАТО в районе Калининграда российского транспортного самолета Ан-26

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Военные НАТО отправляют истребители на необоснованные перехваты российских самолетов в Прибалтике, пытаясь сохранить свои рабочие места и обосновать полезность сохранения развертывания в регионе четырех сводных батальонных групп альянса. Так оценило в среду постоянное представительство России при НАТО последние сообщения о перехвате истребителями НАТО в районе Калининграда российского транспортного самолета Ан-26, выполнявшего рейс с полетным планом, включенным транспондером и на связи с авиадиспетчерами.

"Полетный план есть, транспондер и радиосвязь включены. Для чего нужен провокационный перехват на регулярной воздушной трассе в Калининград? Это попытка [военных НАТО] подогреть напряженность, чтобы защитить свои рабочие места или оправдать передовое присутствие батальонов НАТО в регионе, где до их прибытия [не было] никакой значительной военной активности", - говорится в Twitter постпредства.

Так российская миссия при НАТО прокомментировала информацию на сайте Минобороны Литвы, согласно которой, "6 ноября истребитель НАТО перехватил один российский самолет Ан-26, летящий с территории России в Калининград в соответствии со своим полетным планом, с включенным транспондером и, поддерживая связь с наземной диспетчерской службой".

В мирное время "воздушным перехватом" считается приближение истребителя к самолету другой страны для визуальной идентификации.

НАТО регулярно публикует статистику воздушных перехватов российских самолетов, однако в этих статистических данных обычно не уточняется, сколько подобных перехватов было осуществлено на обычных воздушных маршрутах.

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Россия
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