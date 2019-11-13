Слуцкий заявил, что новый докладчик ПАСЕ по РФ может посетить Россию в январе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Новый составитель доклада по выполнению РФ своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы, Аксель Шефер, возможно, посетит РФ уже в середине января будущего года, сообщил в среду в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мониторинговый комитет ПАСЕ на своем заседании в Париже назначил нового докладчика по России вместо британки Анжелы Смит. Им стал Аксель Шефер (Германия, политгруппа cоциалистов)", - написал Слуцкий. По его словам, Шефер "совместно с г-ном Тельмо Коррейра будет заниматься подготовкой очередного доклада по выполнению РФ своих обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы".

"Мы готовы принять докладчиков ПАСЕ и ожидаем их визита в Россию, возможно, в середине января 2020 года - перед зимней сессией Ассамблеи", - информировал депутат.

Слуцкий подчеркнул, что российская сторона рассчитывает "на объективный и беспристрастный подход, без применения двойных стандартов".