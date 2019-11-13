Путин прибыл в Бразилию

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом столицу Бразилии, где в эти дни пройдет саммит БРИКС.

Как сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, рабочие мероприятия саммита состоятся 14 ноября, а в среду лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР примут участие в мероприятиях на полях саммита, в том числе проведут двусторонние встречи. В этот день они, в частности, выступят на церемонии закрытия делового форума БРИКС. Кроме того, в среду в Бразилиа состоятся протокольные мероприятия: концерт и обед, который даст президент Бразилии Жаир Болсонару в честь лидеров стран БРИКС.

Путин на полях саммита БРИКС проведет двусторонние встречи с лидерами Индии, Китая и Бразилии. "Начнем в первый день со встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, затем проведем традиционную встречу с [председателем КНР] Си Цзиньпином, а 14 ноября после завершения всех мероприятий состоится встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару", - сказал Ушаков. Помощник российского лидера подчеркнул, что на встрече Путина с Болсонару будет обсуждаться ситуация в Боливии и другие международные вопросы.

Рабочие мероприятия саммита БРИКС пройдут в Бразилиа 14 ноября. "В программу включены два пленарных заседания, встреча глав государств с членами делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития и рабочий завтрак от имени [бразильского] председательства", - сказал помощник президента РФ. Он отметил, что первое пленарное заседание будет проходить в закрытом формате и будет посвящено обсуждению актуальных проблем международной повестки дня: вопросам стабильности, региональной безопасности, а также вопросам состояния мировой экономики, положения дел в торговле и финансах.

"Наш президент будет выступать здесь, он представит свое видение стоящих перед БРИКС актуальных задач, даст оценки ситуации в мировых делах, даст оценки действиям США по развалу системы контроля над вооружениями, изложит наши подходы к урегулированию региональных конфликтов, в частности проинформирует о действиях России в Сирии и принимаемых мерах по налаживанию межсирийского политического диалога, - сообщил Ушаков. - Будет говорить, естественно, о необходимости более тесной координации "пятерки" в отстаивании норм международного права".