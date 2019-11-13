Песков: инцидент в посольстве Венесуэлы в Бразилиа не повлиял на рабочий график Путина

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Попытка захвата посольства Венесуэлы в столице Бразилии, которая была предпринята в среду, никак не повлияла на рабочий график президента России Владимира Путина, прибывшего в Бразилиа в этот день с двухдневным визитом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не повлияло", - сказал он в ответ на вопрос, оказало ли происходящее в посольстве и около него влияние на график и маршруты передвижения Путина.

Рано утром в среду группа людей спортивного телосложения проникла на территорию посольства Венесуэлы в Бразилиа и попыталась захватить его. Некоторые из захватчиков были вытеснены из здания дипмиссии и находятся у входа. К посольству стягиваются сторонники левых политических сил Бразилии, выражающие поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил вмешательство внешних игроков в ситуацию вокруг попытки захвата посольства Венесуэлы.

Российский президент прибыл в Бразилиа несколько часов назад и уже провел на полях саммита БРИКС встречу с премьер-министром Индии Нарендой Моди. Позже он также встретится в председателем КНР Си Цзиньпином и выступит вместе с другими лидерами стран "пятерки" на церемонии закрытия делового форума БРИКС. В завершение вечера, который в Бразилиа еще не наступил, Путин вместе с коллегами по объединению посетит концерт во дворце "Итамарати" и обед, который даст президент Бразилии Жаир Болсонару. Основные мероприятия саммита БРИКС пройдут в четверг.