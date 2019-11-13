Путин: отношения России и Китая прочны и обладают очень хорошим потенциалом развития

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне. Об этом российский лидер сказал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая прошла в среду с столице Бразилии на полях саммита БРИКС.

"Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны, они не подвержены влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития", - подчеркнул глава российского государства. Он добавил, что в основе отношений двух стран лежит традиционная дружба российского и китайского народов, взаимное уважение интересов, плотная координация по ключевым глобальным проблемам.

"Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене, большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием", - подчеркнул российский лидер. "Это в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство", - резюмировал Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил развитие сотрудничества двух стран в сфере торговли. Он призвал поддержать эту позитивную динамику. "Новый год зовет к новым шагам и новым действиям", - сказал Си Цзиньпин, обращаясь к Путину.