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Рябков: реакция властей Бразилии на инцидент в посольстве Венесуэлы была быстрой и верной

Страна, принимающая зарубежную дипломатическую миссию, должна соблюдать международные соглашения, принятые в этой области, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Бразилии быстро и правильно отреагировали на попытку захвата посольства Венесуэлы в столице Бразилии, которая была предпринята в среду. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью телеканалу RT.

"Я подчеркну, что последующая реакция правительства Бразилии [на инцидент] была быстрой и правильной. Мы видели заявления, сделанные высшими авторитетами Бразилии, которые устраняют любые колебания по поводу того, что должно быть сделано в этой ситуации", - сказал он.

При этом Рябков напомнил, что страна, принимающая зарубежную дипломатическую миссию, должна соблюдать международные соглашения, принятые в этой области. "Когда незнакомые люди проникают на территорию посольства, как минимум, встает вопрос, насколько эффективно работает действующее законодательство в Бразилии", - добавил дипломат.

Ранее управление государственной безопасности администрации президента Бразилии сообщило, что "федеральные силы безопасности принимают меры по в целях мирного разрешения ситуации и ее нормализации".

Рано утром в среду группа людей спортивного телосложения проникла на территорию посольства Венесуэлы в Бразилиа и попыталась захватить его. Некоторых захватчиков вытеснили из здания дипмиссии. К посольству потянулись сторонники левых политических сил Бразилии, выражающие поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил вмешательство внешних игроков в ситуацию вокруг попытки захвата посольства Венесуэлы.

Теги
БразилияВенесуэлаРоссия
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