Рябков: работа Бразилии подтвердила ее политическую приверженность БРИКС

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Бразилия в качестве председаеля БРИКС представила своего рода программу действий по развитию взаимодействия стран в рамках объединения, что подтверждает приверженность государства работе в этом формате. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Каждый саммит БРИКС конкретен, причем конкретика сотрудничества доминирует, - сказал он, говоря о повестке саммита. - Я бы сказал, деклараций общего плана, которые тоже важны, с годами становится гораздо меньше, чем того объема практической работы, которая выполняется по совершенно разным направлениям, начиная от контртеррора и заканчивая такой темой, как создание банка грудного молока для младенцев. Это чувствуется сейчас в Бразилиа".

Высокопоставленный дипломат отметил, что по всем направлениям - экономике, развитию контактов между людьми, взаимодействию по тематике безопасности - страны БРИКС делают дальнейшие шаги, не гонясь при этом за сенсационностью и нагромождением инициатив ради самих инициатив.

"Бразильцы серьезно работали целый год, - продолжил он. - Они сформулировали не просто конкретные предложения по тому, как дальше развивать это сотрудничество, но своего рода программу действий. Это важный аспект с точки зрения подтверждения их политической приверженности БРИКС. Когда будет обнародована итоговая декларация, вы увидите по ее структуре и по приложениям к ней, насколько насыщенно это взаимодействие".

Саммит БРИКС пройдет в столице Бразилии, городе Бразилиа 14 ноября. 13 ноября здесь же прошел Деловой форум БРИКС.