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Кризис в Сирии

Рябков: тема репатриации боевиков - граждан РФ из Сирии фигурирует в диалоге с США

Содержательная сторона переговоров по проблематике контртеррора не подлежит раскрытию, отметил замглавы МИД России

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Тема передачи России захваченных в Сирии боевиков фигурирует в диалоге с США. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Содержательная сторона диалога с США по проблематике контртеррора, по понятным причинам, не подлежит раскрытию и обнародованию, - сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли РФ и США обсуждают репатриацию боевиков - российских градан из Сирии. - Я могу сказать, что в формате профильной совместной рабочей группы - хотя, возможно, американские коллеги не разделяют именно такую характеристику - межведомственная работа, которая так или иначе на регулярной основе осуществляется, охватывает весь спектр соответствующих сюжетов".

"Среди них тот, о чем вы упомянули, фигурирует как тема, - продолжил он. - Насколько мы можем говорить о том, что здесь есть какое-то понимание, - это отдельный вопрос, и я не готов его обсуждать".

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил журналистам, что США ведут консультации с Россией о возможной передаче ей присоединившихся к террористическим группировкам россиян, захваченных в Сирии.

Теги
СШАСирияРоссияКризис в СирииРябков, Сергей Алексеевич
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