Псковские единороссы оценят поведение чиновника, оскорбившего полицейских

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Президиум псковского регионального политсовета партии "Единая Россия" проведет внеочередное заседание в связи с инцидентом, во время которого глава Печорского района Дмитрий Сопотов оскорбил сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщил ТАСС секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

Накануне местные СМИ опубликовали видеозапись, запечатлевшую, как Сопотов, который также является секретарем районного отделения партии, на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. На видео он также поясняет, что водитель, на защиту которого встал чиновник, вместе с ним выпил "четыре стопки виски", а поводом к этому стала победа района в грантовом конкурсе, по которому муниципалитет выиграл 54 млн рублей.

"Мы соберем президиум регионального политсовета и разберем [ситуацию]. Нам необходимо и его послушать, и посмотреть факты, и, конечно, обменяться мнениями с коллегами-однопартийцами. Мы как раз по этому вопросу будем собирать президиум", - сказал собеседник агентства.

В среду в пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили ТАСС, что по факту инцидента псковская полиция начала проверку. Соответствующее поручение дал начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. Позже о проведении служебной проверки в отношении Сопотова объявил и губернатор региона Михаил Ведерников.