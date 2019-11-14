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Советники астраханского губернатора возглавили министерства экономического блока

И. о. министра экономического развития области назначен Казбек Хадиков, а региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства возглавит Михаил Богомолов.

АСТРАХАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжения о назначении новых членов правительства региона: и. о. министра экономического развития области назначен Казбек Хадиков, региональное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства возглавит Михаил Богомолов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

До этого Хадиков и Богомолов были советниками астраханского губернатора. Ранее Хадиков работал в структурах Росимущества, а Богомолов был заместителем генерального директора  начальником управления канализации Мосводоканала.

"Распоряжением губернатора Астраханской области на должность и. о. заместителя председателя правительства - и. о. министра экономического развития Астраханской области назначен советник губернатора Казбек Азаматович Хадиков. Вопрос по утверждению кандидатуры в должности будет рассмотрен депутатами областной думы. Советник губернатора Михаил Валерьевич Богомолов назначен министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области", - сказали в пресс-службе.

Ранее и. о. министра экономического развития области - и. о. заместителя председателя регионального правительства был Андрей Сашин, он возглавлял министерство с октября 2018 года. До него министром экономического развития был Алексей Попов, он был уволен по собственному желанию, позже в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". Министерством строительства области с сентября после возбуждения уголовного дела и увольнения Олега Гужвинского руководил замминистра Сергей Трушкин. Ранее министром данного ведомства был Василий Корнильев, который в августе прошлого года был отправлен в отставку после того, как стал фигурантом уголовного дела по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

В сентябре прошлого года глава области Александр Жилкин, который возглавлял регион с декабря 2004 года, подал в отставку, в связи с этим все региональные министры автоматически стали и. о. до избрания нового губернатора и утверждения им нового областного правительства. Выборы губернатора региона состоялись в единый день голосования, 8 сентября. Набравшим наибольшее количество голосов признан кандидат-самовыдвиженец, врио главы региона Игорь Бабушкин, за которого проголосовали 75,63% избирателей. 17 сентября Бабушкин официально вступил в должность.

Теги
РоссияАстраханская область
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