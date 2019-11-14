Лавров считает, что отношения России и Вьетнама не подвержены влиянию внешней конъюнктуры

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Связи России и Вьетнама вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и не подвержены влиянию внешней конъюнктуры. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам российско-вьетнамской промышленной выставки Expo-Russia Vietnam 2019. Текст опубликован в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Вьетнам - давний и надежный друг России в Юго-Восточной Азии. Без малого семь десятилетий отношения между двумя государствами служат примером равноправного, взаимовыгодного сотрудничества, не подверженного влиянию внешней конъюнктуры, - подчеркнул министр. - Сегодня наши связи вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Его неотъемлемая составляющая - торгово-экономическое сотрудничество, которое демонстрирует устойчивую положительную динамику".

Форум Expo-Russia Vietnam, по словам Лаврова, зарекомендовал себя в качестве востребованной площадки обмена информацией, проведения встреч и согласования совместных перспективных проектов.

Глава дипведомства отметил, что выставка проходит в рамках Года России во Вьетнаме и Года Вьетнама в России, что "придает ей особую значимость".

III Международная промышленная выставка Expo-Russia Vietnam 2019 проходит в Ханое с 14 по 16 ноября, в ее рамках состоится Российско-вьетнамский межрегиональный бизнес-форум.