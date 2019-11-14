Володин предостерег от использования трибуны Госдумы для лжи и клеветы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Трибуна Госдумы и депутатский иммунитет не должны использоваться для оскорблений и распространения недостоверной информации. Об этом в четверг на заседании нижней палаты заявил ее спикер Вячеслав Володин, комментируя конфликт вокруг высказываний депутата КПРФ Валерия Рашкина.

На одном из пленарных заседаний Думы Рашкин бездоказательно утверждал, что власти Московской области стоят за "преследованиями" в отношении директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина, а вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев якобы препятствовал проведению проверки в отношении обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова. После этого спикер верхней палаты Валентина Матвиенко дала поручение направить обращение в комиссию Госдумы по этике. Комиссия на заседании в среду решила указать Рашкину на недопустимость подобного рода высказываний и предложить ему принести публичные извинения.

"Давайте хамство называть хамством. И откуда бы это хамство ни звучало, из какой бы фракции ни был депутат, не надо использовать думскую трибуну для распространения лжи, клеветы, - сказал Володин. - Если есть факты, возьмите эти факты, отправьте куда положено. А так получается: спрятались за думский иммунитет, за трибуну, наговорили здесь".

Председатель Госдумы призвал отделять "хамство и отсутствие политической культуры от политической партии". "Один член партии ошибаться может, а партия уже не должна ошибаться, потому что там уже риски другие и ответственность другая, - отметил он, отвечая на реплики однопартийцев Рашкина. - Давайте подумаем в следующий раз, кого делегируем на трибуну, что он здесь говорит и будет ли партия брать ответственность за это".

"Давайте не будем никого оскорблять. В этом зале не надо этого делать. У каждого свой избиратель и каждый делегирован. У каждого одинаковые полномочия", - заключил Володин.