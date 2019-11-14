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Парламент КЧР прекратил полномочия депутата Салпагарова после его назначения сенатором

Ахмат Салпагаров назначен членом Федерального собрания от республики

ЧЕРКЕССК, 14 ноября. /ТАСС/. Народное собрание Карачаево-Черкесии на очередной, третьей сессии парламента в четверг прекратило депутатские полномочия представителя партии "Единая Россия" Ахмата Салпагарова в связи с назначением на должность сенатора от республики.

"В связи с назначением Салпагарова Ахмата Анзоровича членом Федерального собрания Российской Федерации, представителем от Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики подготовлен проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата", - сказал на сессии председатель комитета парламента республики по регламенту и мандатным вопросам Исмель Биджев.

Постановление по данному вопросу было принято единогласно.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" набрала 65,04% голосов, КПРФ - 12,17%, ЛДПР - 5,04%, "Справедливая Россия" - 6,19%, "Патриоты России" - 5,93% и партия "Гражданская платформа" - 5,13%. По данным избиркома, "Единая Россия" получила 34 депутатских мандатов, КПРФ - шесть, "Справедливая Россия" и "Патриоты России" - по три, ЛДПР и "Гражданская платформа" - по два.

В единый день голосования, 8 сентября, в регионе прошли выборы депутатов Народного собрания КЧР и выборы в органы местного самоуправления двух уровней. Всего в КЧР прошло 22 избирательные кампании, 246 мандатов в ходе этих кампаний будут замещены, в том числе 50 депутатов республиканского уровня.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОСалпагаров, Ахмат Анзорович
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