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Депутаты горсовета Магаса избрали нового мэра города

Ранее Руслан Арсамаков возглавлял городские электросети

МАГАС, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты городского совета административного центра Ингушетии Магаса избрали мэром города Руслана Арсамакова, ранее возглавлявшего городские электросети, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Руслан Арсамаков избран депутатами горсовета мэром города сроком на пять лет", - сказали в пресс-службе.

Арсамаков окончил Чечено-Ингушский госуниверситет. С 1992 года работал в различных коммерческих фирмах, занимался предпринимательской деятельностью. С 2007 по 2009 год в "Ингушэнерго" занимал должности начальника аудита. Последние годы был директором муниципального учреждения "Электросети Магаса".

Ранее обязанности мэра Магаса исполнял Магомет Марзиев. На этом посту он сменил Беслана Цечоева, который покинул должность в связи с истечением срока полномочий.

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РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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