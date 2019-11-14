В Крыму назвали "скучными" угрозы Киева отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко считает "скучными" угрозы Киева отреагировать на предстоящее в декабре открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста на полуострове.

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Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что Киев отреагирует на предстоящее открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста. Он, в частности напомнил, что доступ в Крым и Севастополь не через официальные украинские пункты пропуска, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, "является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины".

"Подобные угрозы становятся скучными", - сказал ТАСС Козенко.

Путешествие на поезде по Крымскому мосту, отметил парламентарий, абсолютно безопасно для пассажиров. "Хорошо уже то, что Киев признал факт существования Крымского моста, поверил, что это не голограмма", - добавил он.

Украинцев приглашают на поезда в Крым

Как сообщил ТАСС первый зампредседателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, ежегодно в республику приезжает на отдых около 1 млн жителей Украины. "Украинцы едут к нам, к нашему солнцу и ласковому морю, несмотря на указания постоянных представительств каких-то уже несуществующих республик. Я просто уверен, что в недалеком будущем из Крыма начнут ходить поезда и в Киев, и в Одессу, и другие города", - подчеркнул Фикс.

Единственный способ для Украины помешать севастопольцам и крымчанам ездить по Крымскому мосту - это скупить все билеты на поезда, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. "Правда - тут шансов у них нет, ведь все доступные билеты уже купили жители полуострова. Каких-либо иных инструментов влияния на внутренние дела России у Киева нет", - сказал парламентарий.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что украинским властям остается только жаловаться в международные инстанции. "Сегодня Россия для украинской власти просто раздражитель, и что бы мы ни сделали - на все будет протест. Так что со своими ничего не стоящими заявлениями относительно ж/д сообщения на Крымском мосту Киев ничего не добьется, разве что душу отведет", - отметил депутат.

О том, что пассажиры поездов могут быть уверены в своей безопасности, заявил председатель комитета по строительству транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета республики Леонид Бабашов. "Безусловно, безопасность гарантирована. Все важные объекты, в том числе транспортные узлы и ветки в Крыму, хорошо охраняются", - отметил он.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление Кориневича, напомнила, что "Крымский мост, максимально обеспеченная безопасность крымчан и гостей полуострова, увеличение туристического потока в Крым" и "множество других вопросов - это вопросы другого государства - России".