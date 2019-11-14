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В Крыму назвали "скучными" угрозы Киева отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Андрей Козенко также добавил, что путешествие на поезде по Крымскому мосту абсолютно безопасно для пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко считает "скучными" угрозы Киева отреагировать на предстоящее в декабре открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста на полуострове.

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Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил, что Киев отреагирует на предстоящее открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста. Он, в частности напомнил, что доступ в Крым и Севастополь не через официальные украинские пункты пропуска, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, "является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины".

"Подобные угрозы становятся скучными", - сказал ТАСС Козенко.

Путешествие на поезде по Крымскому мосту, отметил парламентарий, абсолютно безопасно для пассажиров. "Хорошо уже то, что Киев признал факт существования Крымского моста, поверил, что это не голограмма", - добавил он.

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Как сообщил ТАСС первый зампредседателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, ежегодно в республику приезжает на отдых около 1 млн жителей Украины. "Украинцы едут к нам, к нашему солнцу и ласковому морю, несмотря на указания постоянных представительств каких-то уже несуществующих республик. Я просто уверен, что в недалеком будущем из Крыма начнут ходить поезда и в Киев, и в Одессу, и другие города", - подчеркнул Фикс.

Единственный способ для Украины помешать севастопольцам и крымчанам ездить по Крымскому мосту - это скупить все билеты на поезда, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. "Правда - тут шансов у них нет, ведь все доступные билеты уже купили жители полуострова. Каких-либо иных инструментов влияния на внутренние дела России у Киева нет", - сказал парламентарий.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что украинским властям остается только жаловаться в международные инстанции. "Сегодня Россия для украинской власти просто раздражитель, и что бы мы ни сделали - на все будет протест. Так что со своими ничего не стоящими заявлениями относительно ж/д сообщения на Крымском мосту Киев ничего не добьется, разве что душу отведет", - отметил депутат.

О том, что пассажиры поездов могут быть уверены в своей безопасности, заявил председатель комитета по строительству транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета республики Леонид Бабашов. "Безусловно, безопасность гарантирована. Все важные объекты, в том числе транспортные узлы и ветки в Крыму, хорошо охраняются", - отметил он.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление Кориневича, напомнила, что "Крымский мост, максимально обеспеченная безопасность крымчан и гостей полуострова, увеличение туристического потока в Крым" и "множество других вопросов - это вопросы другого государства - России".

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