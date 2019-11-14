Правительство Севастополя предложило ввести должность первого замгубернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Члены городского правительства обратятся в Заксобрание с предложением ввести в городе должность первого замгубернатора. Такое решение в четверг принято на заседании правительства, передает корреспондент ТАСС.

Ранее врио губернатора Михаил Развожаев сообщал, что планирует назначить на должность первого вице-губернатора Дениса Солодовникова. Бывший заместитель министра образования и науки России Солодовников занял пост замгубернатора Севастополя этой осенью.

"Предлагается в уставе города Севастополя предусмотреть должность первого заместителя губернатора", - сказал на заседании начальник правового управления Севастополя Михаил Вавилов, поясняя суть вопроса.

Решение поддержано на заседании правительства Севастополя. Внести изменения в устав города можно только, если такое решение одобрят депутаты Законодательного собрания Севастополя.