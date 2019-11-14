МИД РФ: участники комиссии РФ и США обсудили в Женеве выполнение Договора о СНВ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Делегации России и США на сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) обсудили выполнение данного соглашения. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"С 6 по 13 ноября в Женеве состоялась 18-ая сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ, - информировали в дипведомстве. - Делегации России и США продолжили обсуждение практических вопросов, связанных с выполнением договора".

СНВ-3 вступил в силу в 2011 году сроком на 10 лет, если не будет заменен до 2021 года новым соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.