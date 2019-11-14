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Лавров встретится 18 ноября с экс-главой МИД Германии Габриэлем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Зигмар Габриэль будет находится в Москве с 18 по 19 ноября для участия в пятом российско-германском молодежном форуме "Потсдамские встречи"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 18 ноября в Москве встречу с экс-министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 ноября состоится краткая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с бывшим вице-канцлером и федеральным министром иностранных дел ФРГ господином Габриэлем. Он будет находится в Москве с 18 по 19 ноября для участия в пятом российско-германском молодежном форуме "Потсдамские встречи", - сказала она.

Дипломат напомнила, что данный форум действует под патронатом министров иностранных дел России и Германии и проводится по линии немецкой неправительственной организации Германо-российский форум и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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