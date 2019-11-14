Песков: дата саммита по Сирии с участием России, Турции, Германии и Франции не определена

БРАЗИЛИА, 14 ноября. /ТАСС/. Москва исходит из того, что формат по сирийскому урегулированию с участием РФ, Турции, ФРГ и Франции сохраняется, но даты очередной встречи лидеров пока нет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Этот формат есть, мы сохраняем это понимание, но четких дат нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности проведения нового саммита лидеров России, Турции, ФРГ и Франции.

Он сообщил также, что пока нет и даты возможного саммита по сирийскому урегулированию с участием РФ, Турции и Ирана.