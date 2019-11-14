МИД РФ рекомендует россиянам не посещать Боливию до нормализации обстановки в республике

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. МИД РФ рекомендует гражданам России отказаться от поездок в Боливию, пока там не нормализуется ситуация. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"В связи со сложной обстановкой в этом государстве, обострением ситуации в сфере безопасности, что резко ограничивает возможность оказания консульской помощи, поездки в эту страну, переезды по ее территории влекут за собой очень высокую степень риска. В этой связи рекомендуем российским гражданам отложить запланированные ранее поездки на более поздние сроки, до момента снижения напряженности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих перемещениях по территории этого государства", - сказала она, подчеркнув, что в Боливии могут возникнуть транспортные трудности, в том числе с работой международных авиакомпаний.