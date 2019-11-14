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Лавров 20 ноября проведет в Москве переговоры с главой МИД Бахрейна

Стороны обсудят ситуацию в Ближневосточном регионе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит 20 ноября на переговорах в Москве с главой МИД Бахрейна Халедом бен Ахмедом Аль Халифой ситуацию в Ближневосточном регионе. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"20 ноября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Бахрейн, который посетит нашу страну с рабочим визитом", - сказала она.

По словам Захаровой, значительное место на переговорах займет обмен мнениями по основным проблемам Ближневосточного региона. "Акцент при этом будет сделан на необходимости политического разрешения сохраняющихся в этом стратегически важном районе мира конфликтных ситуаций, четкого следования соответствующим положениям международного права, Уставу ООН, а также на решительной борьбе с терроризмом", - добавила дипломат.

Предстоящая беседа глав дипломатических ведомств позволит подробно обсудить вопросы дальнейшего развития всего комплекса двусторонних отношений между Россией и Бахрейном, подчеркнула Захарова.

"Особое внимание будет уделено задачам поступательного увеличения количественных показателей расширения номенклатуры взаимной торговли, также продолжению соответствующей работы по линии межправительственной российско-бахрейнской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заинтересованных ведомств и компаний", - сказал она.

Министры также обсудят ключевые аспекты взаимодействия в рамках ООН и на других многосторонних площадках, рассмотрят перспективы наращивания инвестиционного партнерства и межрегиональных культурно-гуманитарных контактов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБахрейнРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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