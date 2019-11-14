Лавров примет участие в вечере, посвященном дипломату Добрынину

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 ноября примет участие в вечере памяти видного отечественного дипломата Анатолия Добрынина. Об этом сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Добрынин почти четверть века возглавлял посольство СССР в США. "16 ноября ему исполнилось бы 100 лет", - добавила она.

Дипломат отметила, что в течение года под эгидой МИД РФ в российских загранучреждениях за рубежом прошел целый ряд соответствующих мероприятий.

"Большая работа была проделана также историками, документалистами и журналистами. Был подготовлен фильм агентством ТАСС, который в эти дни также будет презентован и который представляет большое количество материалов, документов и архивной информации. Среди гостей вечера памяти Добрынина - представители Федерального Собрания РФ, руководители ряда ведущих академических институтов, ветераны, молодые дипломаты, бывшие сослуживцы Анатолия Федоровича", - продолжила она.

Захарова добавила, что в рамках встречи будут подведены итоги конкурса эссе о дипломатическом наследии видного отечественного дипломата.