МИД РФ приветствовал договоренность между Израилем и палестинским "Исламским джихадом"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Достижение договоренности о перемирии между Израилем и палестинским движением "Исламский джихад" может стать прологом к устойчивой деэскалации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем договоренности между Израилем и палестинским движением "Исламский джихад" о прекращении огня. Эта договоренность была достигнута благодаря усилиям Египта", - отметила она.

Россия рассчитывает, что соглашение "станет прологом к устойчивой деэскалации", добавила дипломат. "Призываем израильтян и палестинцев проявлять сдержанность и не допускать новых вспышек насилия", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что "трагические события последних дней в очередной раз убедительно подтвердили необходимость скорейшего возобновления содержательного, результативного переговорного процесса с целью достижения долгосрочного, справедливого, прочного мира на Ближнем Востоке, основой которого должны стать известные резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН, а также, безусловно, арабская мирная инициатива".

Соответствующая договоренность была достигнута минувшей ночью благодаря посредническим усилиям Египта. Перемирие в Газе вступило в силу в четверг в 05:30 по местному времени (06:30 мск), что, как передает агентство Maan, подтвердил официальный представитель "Исламского джихада" Мусаб аль-Бураим.