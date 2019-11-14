Захарова назвала провокацией попытку захвата посольства Венесуэлы в Бразилии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. МИД РФ рассматривает попытку захвата посольства Венесуэлы в Бразилиа, предпринятую сторонниками лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, как провокацию, которая приурочена к проведению саммита БРИКС. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается истории с попыткой провокации, захвата, которая была предпринята сторонниками самопровозглашенного непонятно в каком качестве [Хуана] Гуайдо на территории Бразилии в отношении посольства Венесуэлы, мы рассматриваем это как провокацию, как акцию, в том числе приуроченную к крупному международному событию [саммиту стран БРИКС], которое в эти дни проходит в этой стране, как попытку использовать общую нестабильность в регионе... в собственных политических целях", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что государство, принимающее на своей территории загранучреждения другой страны, несет обязательства по их защите. "Мы исходим из того, что ситуация сейчас под контролем, и подобные провокации впредь будут пресекаться на основе всех существующих международно-правовых норм, которые призваны гарантировать и защищать объекты дипломатической и консульской недвижимости - дипломатические и консульские представительства", - сказала официальный представитель российского МИД.

Захарова напомнила, что это не первая попытка по захвату подобных объектов, предпринятая со стороны радикальной венесуэльской оппозиции. По ее словам, такие акции преследуют цель легализовать существование незаконных сил Гуайдо, "назначить людей якобы официальными представителями, и через них вести соответствующую политику". "Это пиратство XXI века", - заключила она.

Рано утром в среду группа людей спортивного телосложения проникла на территорию посольства Венесуэлы в Бразилиа и попыталась захватить его. К посольству потянулись сторонники левых политических сил Бразилии, выражающие поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил вмешательство внешних игроков в ситуацию вокруг попытки захвата посольства Венесуэлы.

В четверг член Верхней палаты бразильского парламента, сенатор Телмариу Мота сообщил ТАСС, что атаковавшие посольство сторонники Гуайдо покинули территорию дипмиссии.