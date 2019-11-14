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Захарова: Россия ждет реакции ОБСЕ на уголовные дела против Владимира Соловьева на Украине

Москва расценивает возбуждение уголовного производства против представителя СМИ как еще один пример преследования журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия расценивает возбуждение уголовных дел в отношении ведущего ВГТРК Владимира Соловьева как пример зачистки информационного пространства на Украине и ждет реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем возбуждение уголовного производства против представителя средства массовой информации как еще один пример преследования на Украине журналистов и наращивания на них неправомерного давления. Очевидно, это очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания очередной травли журналистов", - сказала она.

"Мы направили соответствующие материалы представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господину [Арлему] Дезиру, - продолжила дипломат. - Будем также следить за развитием ситуации и ожидаем четкую однозначную реакцию профильных международных структур".

Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко) Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении Соловьева за "антиукраинские заявления".

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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