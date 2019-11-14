Захарова: Россия ждет реакции ОБСЕ на уголовные дела против Владимира Соловьева на Украине

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия расценивает возбуждение уголовных дел в отношении ведущего ВГТРК Владимира Соловьева как пример зачистки информационного пространства на Украине и ждет реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы расцениваем возбуждение уголовного производства против представителя средства массовой информации как еще один пример преследования на Украине журналистов и наращивания на них неправомерного давления. Очевидно, это очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания очередной травли журналистов", - сказала она.

"Мы направили соответствующие материалы представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господину [Арлему] Дезиру, - продолжила дипломат. - Будем также следить за развитием ситуации и ожидаем четкую однозначную реакцию профильных международных структур".

Ранее депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" (лидер Петр Порошенко) Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила два уголовных дела в отношении Соловьева за "антиукраинские заявления".