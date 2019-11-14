Захарова заявила, что Чили не обвиняет Россию в разжигании беспорядков в стране

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Чили не подозревает Россию во вмешательстве во внутренние дела, в частности в поддержке протестов. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается так называемого российского участия в событиях в Чили, то <...> у чилийской стороны ни вопросов, ни претензий по этому поводу к России не было и нет", - сказала она, отметив, что чаще всего спекуляции по этой теме звучат со стороны американцев.

Захарова добавила, что правительству известно о создании фальшивых сайтов в поддержку протестов на специфическом русском языке, чтобы впоследствии обвинить Россию "в столь традиционных вещах" - во вмешательстве во внутреннюю политику другого государства. "Такие попытки <...> выглядят дискредитирующими тех, кто их предпринимает", - сказала она.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона следит за подобными провокациями и призывает правительство Чили не реагировать на них. "Россия, в отличие от некоторых представителей мирового сообщества, не практикует вмешательство во внутренние дела других государств. Мы развиваем сотрудничество со всеми странами Латиноамериканского региона <...> в строгом соответствии с положениями ООН, другими нормами международного права", - отметила она.

Протесты, переросшие в беспорядки, акты вандализма и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как власти решили поднять стоимость проезда в метро. Позднее волнения охватили и другие города. Президент Себастьян Пиньера ввел чрезвычайное положение в столице и ряде других населенных пунктов, а также решил отменить повышение цен на проезд. В ходе беспорядков погибли более 20 человек.

В конце того же месяца Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. На их реализацию планируется потратить 1,2 млрд долларов.