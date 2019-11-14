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МИД РФ назвал освобождение афганскими властями трех главарей талибов жестом доброй воли

В ведомстве считают, что освобождение должно способствовать продвижению внутриафганского мирного процесса

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия приветствует любые реальные шаги противоборствующих сил внутриафганского конфликта по запуску мирного процесса и рассматривает освобождение трех главарей экстремистской организации "Сеть Хаккани", связанной с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в качестве жеста доброй воли со стороны афганского правительства. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы неоднократно заявляли о том, что приветствуем любые реальные шаги противоборствующих сил афганского конфликта, которые направлены на прекращение вооруженного противостояния и запуск мирного процесса в Афганистане", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

"В этом контексте мы расцениваем освобождение из тюрем трех руководителей организации "Сеть Хаккани", связанной с движением талибов, как жест доброй воли со стороны правительства Афганистана, который должен способствовать продвижению внутриафганского мирного процесса", - указала дипломат.

Во вторник президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что из тюрьмы были выпущены авторитетные командиры "Сети Хаккани" Хаджи Мали Хан, Хафиз Рашид и Анас Хаккани, родной брат одного из главарей "Талибана". Условием их освобождения стала передача властям двух иностранных граждан, удерживаемых талибами. Речь идет о двух профессорах, американце и австралийце, которые были захвачены в заложники боевиками в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле.

Теги
АфганистанРоссия
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